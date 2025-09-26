A Fazenda: 'Delegação de tarefas de Dudu gerou caos', elogia Bárbara Saryne

O Dudu está ajudando bastante a Fazenda a ter conteúdo, né? Se o programa de ontem foi bom, parte da responsabilidade talvez seja dele, não é verdade?

Chico Barney

Bárbara observa que Dudu, apesar de provocar desconforto, também trabalha e se envolve nas tarefas, enquanto Carol e Rayane se uniram para criticá-lo. Ela defende que ninguém deve ter paz no reality e que as consequências das atitudes de Dudu são naturais do jogo.

Eu acho que ninguém tem que ter paz. E ele quis causar o caos, agora ele também tem que enfrentar essas consequências. Ele faz parte do programa, que às vezes ele age só como diretor, mas ele faz parte, ele é uma peça principal desse jogo e também não pode ter uma vida confortável lá dentro. Então, palmas pra Rayane.

Bárbara Saryne

A eliminação de Gabily também gerou debate. Chico Barney avalia que a influenciadora entrou com uma estratégia equivocada, tentando ser ?boazinha? em um ambiente que valoriza personalidade forte e até atitudes polêmicas.

Eu acho que a Gabília entrou com uma ideia errada do que é a Fazenda. Eu acho que ela tentou ser boazinha demais, e a Fazenda é maldade e pior. Ela entrou com um discurso de boazinha, ela teve atitudes cretiníssimas, tentou justificar com um papo de boazinha, e aí ficou um personagem muito mal construído. Eu acho que faltou maldade na Gabi.

Chico Barney