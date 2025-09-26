Produtor de 'The Office' conta 'teste final' para aprovar derivado da série

O ponto de partida conceitual veio de um elemento em comum: o papel. "A conexão era o papel, já que [em 'The Office'] eles vendiam papel. E a ideia de que o papel era visto por outro conglomerado como somente mais uma commodity... eles não apreciavam a importância incrível para a democracia e para a cultura dos jornais". "The Office" acompanha o dia a dia disfuncional dos funcionários da empresa Dunder Mifflin, onde o chefe Michael Scott (Steve Carell) cria situações constrangedoras, enquanto os colegas tentam sobreviver ao tédio e às absurdas dinâmicas de trabalho.

Equipe do Toledo Truth Teller em 'The Paper' Imagem: John P. Fleenor/PEACOCK

Para a dupla, o teste final para seguir com a produção foi o quanto eles consumiriam o mesmo conteúdo caso ele fosse real."A prova para saber se um assunto é bom para uma comédia documental seria: eu assistiria a isso se fosse um documentário de verdade? E eu assistiria definitivamente a um documentário real em um jornal local sobre pessoas tentando sobreviver", disse Koman. "Então, para mim, pareceu que isso poderia parecer real".

"The Paper" reúne nomes como Domhnall Gleeson ("Star Wars", "Ex-Machina") no papel central de um idealista que tenta salvar o jornal Toledo Truth Teller, ao lado de talentos menos conhecidos do grande público, como Sabrina Impacciatore ("The White Lotus").

Jornalismo, fake news e a busca pela verdade

Ao situar a série em uma redação, "The Paper" inevitavelmente tangencia questões contemporâneas, como a desinformação. No entanto, a abordagem é mais fundamental. "Os personagens não são jornalistas profissionais, são pessoas inspiradas pela missão. Eles estão aprendendo o Jornalismo básico, vivenciando", explicou Daniels.