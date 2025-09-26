Como Sydney Sweeney se transformou e ganhou 13 kg para atuar em novo filme

Além da rotina de treinos, ela seguiu uma dieta rigorosa. Seu cardápio era rico em frango, smoothies, shakes de proteína e conservas de frutas, para sustentar o ganho de massa muscular e a energia necessária para as filmagens.

Mais do que mudanças físicas, Sydney mergulhou na personalidade de Christy Martin. A atriz destacou a experiência de treinar com uma equipe de treinadores, personal trainers e nutricionistas, descrevendo o processo como poderoso e transformador.

Eu realmente senti o poder da Christy enquanto me transformava. Ser capaz de me perder e me tornar um recipiente para outra pessoa é meu sonho. Sydney Sweeney

Para alcançar o máximo de realismo, Sweeney e os colegas de elenco realizaram lutas de boxe de verdade nas filmagens, sem o uso de dublês. Esse método resultou em hematomas e até concussões.

Em cada briga que você vê, a gente está se socando. Estamos com força total. Eu sempre acreditei que não seria possível fazer parecer real se fosse um dublê ou se os golpes fossem simulados. Sydney Sweeney

Interpretar uma figura inspiradora trouxe também pressão e nervosismo. Sweeney confessou estar apreensiva por ter a própria Christy Martin presente no set. Com o tempo, a atriz criou uma conexão genuína com a boxeadora: