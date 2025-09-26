Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Estela também passará por um momento constrangedor em encontro com Celso. Tamires vai beijar Celso, que decide lutar por seu amor por Estela e vai encontrá-la. Assim que os dois se veem, Estela sente o perfume de Tamires no ex-namorado.

Estela desiste de Celso?

Estela (Larissa Manoela) viverá momentos de terror após ser sequestrada por Ernesto (Eriberto Leão). A mocinha ficará em perigo até ser resgatada por Túlio (Cadu Libonati), personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro.

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Encharcada, com os cabelos em desalinho e a roupa rasgada, a jovem será deixada à deriva. É nesse instante que Túlio, remando em um pequeno barco, a avistará. Ele conseguirá puxá-la para a margem, mas Estela, exausta e ferida, acabará desmaiando em seus braços.

A cena marcará a chegada de Túlio à novela e abrirá um novo rumo para a história da enfermeira. Enquanto isso, Celso (Rainer Cadete) e Anabela (Isabelly Carvalho) ficarão aflitos com o desaparecimento de Estela, iniciando uma busca desesperada pela represa.