Brasil enfrenta disputa grande no Oscar, mas pode quebrar 'recorde'

Assim como o Brasil, que indicou "O Agente Secreto" para o representar na disputa de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026, outros países ao redor do mundo também têm enviado seus respectivos concorrentes —e, com isso, dificultado a disputa para os brasileiros.

No videocast Plano Geral desta quarta-feira, o crítico Vitor Búrigo afirma que a lista está "acirrada". "Essa briga vai ser grande", diz. "Não vai ser fácil para 'O Agente Secreto', sabemos disso. Estamos muito bem representados, é óbvio, temos muitas chances em premiações, mas os países estão apresentando seus filmes representantes que também têm se destacado"

Para Flavia Guerra, o "grande rival" do Brasil é a comédia norueguesa "Sentimental Value" (Joachim Trier). "Esse filme está bombando, acho que virá forte", avalia. "E Renate Reinsve [a protagonista do filme] está sendo apontada como possível candidata a Melhor Atriz - é a Fernanda Torres deste ano".