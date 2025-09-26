Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

Ana Beatriz Nogueira, 57, falou sobre desejo sexual, busca pela discrição na vida pessoal e abertura para novos relacionamentos.

O que aconteceu

Atriz exaltou própria liberdade sexual. "Não foi sempre assim. Mas hoje é uma delícia, porque não preciso escolher um dado desse cardápio. Sou livre o suficiente para me permitir e experimentar", disse no videocast 'Conversa vai, conversa vem', do Globo.