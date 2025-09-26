Alice Wegmann explica ausência de barriga em 'Vale Tudo': 'Dei risada'

Alice Wegmann usou as redes sociais para explicar a polêmica da barriga no capítulo de ontem de "Vale Tudo" (Globo). Telespectadores perceberam que Solange apareceu sem a barriga cenográfica de gestação.

O que aconteceu

Alice explicou que, na verdade, estava usando a barriga e que tudo não passou de um efeito visual causado pelo figurino. "É uma cinta que a gente usa, com elástico... e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa", justificou.

Atriz garantiu aos fãs que a equipe não se esqueceu de colocar o adereço. "Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange aparece sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que eu estava com a barriga", completou.