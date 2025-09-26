'Academia de Drags' e Silvetty são 'gongados' por Rita Von Hunty e Motta

Para marcar a estreia da nova temporada do reality "Academia de Drags", o "Gongada Drag" realizará uma apresentação especial em homenagem ao programa e a apresentadora Silvety Montilla.

O que aconteceu

Evento único acontecerá no dia 7 de outubro, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo. O espetáculo "Gongada" reunirá ex-participantes do reality e outros grandes nomes da cena artística para celebrar a nova fase do aclamado reality.

Idealizado pelo comediante Bruno Motta, um dos pioneiros do stand-up no Brasil, o show é conhecido por sua mistura de comédia, números musicais e a arte drag, trazendo a cada apresentação um elenco diferente, o que torna cada espetáculo uma experiência nova e inesperada.