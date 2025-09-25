Wesley Safadão desabafa sobre cirurgia de emergência do filho: 'Susto'

Wesley Safadão, 37, comentou o drama vivido com a descoberta de um tumor na cabeça de seu filho Yhudy, 14, que passou por uma cirurgia de emergência na sexta-feira (19).

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor revelou que a cirurgia durou cerca de três horas. "Susto. Mas para a honra e glória do Senhor, ele já está curado", comemorou. "Foi tudo muito tranquilo, tudo da melhor forma possível", continuou.

Segundo o cantor, os primeiros sinais apareceram de forma inesperada. O sertanejo contou que Yhudy estava no barbeiro quando começou a reclamar de fortes dores de cabeça. "Tinha acabado de cortar o cabelo e disse: 'Pai, eu tô com uma dor na cabeça'". Preocupado, ele examinou o filho e percebeu um calombo. Sem hesitar, decidiu levá-lo ao hospital.