Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de affair

Indícios de affair

Na coroação como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora despistou ao falar do atleta e das viagens para Madri, onde ele mora. "O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top? Ah? Eu estou indo passear", disse em entrevista a Lucas Pasin, colunista do Metrópoles.

Durante as viagens, Virginia gravou Stories em ambientes idênticos à da casa de Vini. Ela chegou a ser vista em um iate com um jogador e mais amigos no início de setembro, mas nenhum dos dois confirmou um envolvimento amoroso até o momento.

Margareth Serrão, mãe da influenciadora, postou uma seflie com a mãe do jogador. "Uma nova amizade. Bora beber uma, amiga", escreveu.