'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (25) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

