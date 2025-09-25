UOL+ estreia com assinatura que une entretenimento, cultura e jornalismo

O UOL, maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia e serviços digitais, acaba de lançar o UOL+ (plus), uma assinatura única que integra o melhor do entretenimento, cultura e jornalismo em uma só plataforma. Com o novo serviço, os usuários passam a ter acesso a ingressos de cinema todo mês, reportagens exclusivas, podcasts, serviços de streaming e conteúdos originais do UOL, com planos a partir de R$19,90 por mês.

Em um cenário onde os consumidores buscam cada vez mais praticidade e conveniência em suas rotinas digitais, o UOL+ surge para oferecer numa única assinatura benefícios que antes estavam dispersos em diferentes plataformas, oferecendo uma experiência simplificada e com um alto valor agregado.

"O UOL sempre esteve presente nos momentos que importam na vida das pessoas, seja informando, entretendo ou facilitando por meio de serviços digitais. Com o UOL+, damos mais um passo nesse propósito, ao criar uma solução que une informação de qualidade, cultura e lazer em uma só assinatura É uma proposta que conecta o melhor do nosso ecossistema ao desejo do público por experiências mais completas e integradas", afirma Paulo Samia, CEO do UOL.