Alexandre Pires: TJ bloqueia bens de condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

Esquema operava por meio do "abuso de confiança" e da ocultação da origem dos valores. Ela, que ocupou o cargo de janeiro de 2014 a maio de 2018, teria se aproveitado da posição como administradora financeira das empresas e da vida pessoal do cantor e da mulher para cometer os crimes.

Uiara tinha acesso irrestrito às contas bancárias das vítimas e possuía procurações. Os advogados do artista argumentam que as vítimas tinham plena confiança nela, a ponto de deixá-la com cheques em branco —inclusive decidindo quando o casal teria acesso ao próprio dinheiro.

Uma auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do casal e da empresa (de 2014 a 2018). O processo aponta movimentações suspeitas nas contas da ex-empregada, assinaturas falsas e comportamentos suspeitos, como o saque de valores superiores aos solicitados por Alexandre e pela esposa.

O que diz a defesa de Uiara

Defesa afirma que a Uiara comprovará sua inocência no caso. "Inclusive esclarece que há ação cível sigilosa, ainda em andamento, em que se busca reaver documentos que foram retirados indevidamente de sua posse e que comprovam o destino de valores de retiradas indicados no processo penal e, que tais somas foram sempre direcionadas a pagamentos de contas e pessoas indicadas pelas próprias partes", diz o comunicado.