Hambúrguer e batata: como foi a estreia de Theo Becker no fisiculturismo

A dedicação à nova fase da carreira vem de meses de treino. O ator contou que adotou uma rotina diferenciada para evitar academias cheias. "Chego na academia à meia-noite e malho por duas a duas horas e meia. Escolhi esse horário porque não consigo mexer nos aparelhos trocando com as pessoas. Ficam no máximo quatro pessoas", relatou em entrevista ao Gshow.

Theo refletiu sobre os desafios de quem busca evolução física. "Às vezes, passamos anos treinando na academia sem nunca ficarmos satisfeitos. Parece que estamos sempre em busca de um shape que está vindo, mas não vem. Muito se deve à montagem de treinos errada e à alimentação desregulada", disse.

O esforço, no entanto, tem mostrado resultados surpreendentes. Segundo Becker, um exame médico recente revelou que sua saúde está em dia. "Fiz um exame de sangue e meu médico disse que a minha idade biológica é de 25 a 27 anos", afirmou.

Em sua primeira competição, Theo ganhou um troféu e R$ 100 em vale-compras.