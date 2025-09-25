Chico Barney: 'Nem a morte da Odete Roitman salva reta final de Vale Tudo'

O clima de mistério e a expectativa para a morte de Odete Roitman marcam a reta final de Vale Tudo. Para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL, a novela perdeu ritmo nas últimas semanas, frustrando parte do público. Para Saryne, só um desfecho impactante pode resgatar o interesse nos capítulos finais. Para Chico, nem isso salvará a atração.

Eu tô achando a novela chata, eu acho que ela perdeu o fôlego, né? Ficou cansativa, parece que só tá cumprindo tabela. E eu era contra a morte da Odete Roitman, tinha falado sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje eu acho que só a morte da Odete pra salvar a novela, pra gente voltar a ficar ali vidrado e falar, eu quero saber, eu não posso perder o próximo capítulo. Porque os capítulos que passaram a gente até não comentou por causa de Fazenda, outros assuntos aqui, eu senti que que não me comoveram, não me emocionaram.

Bárbara Saryne

Chico Barney reconhece o cansaço do público com a trama e brinca que nem a morte da vilã seria suficiente para reverter o desânimo. Para ele, faltam emoção e criatividade nos desdobramentos.