Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

Biahh Cavalcante foi eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,57 na média das notas e perdeu a disputa contra Janício e Sudário.
O que aconteceu
Qual música a eliminada apresentou? Durante o sexto Festival da temporada, Biahh Cavalcante defendeu a música "Diz Pra Mim". Todos se apresentaram ao vivo.
Piores nomes da noite. A cantora teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Janício e Sudário completaram o trio
O júri técnico, composto por Jorge Vercillo, Tereza Cristina e Denis DJ salvou Janício. Biahh Calvsante e Sudário, então, disputaram para ver quem ficava no programa.
Na outra ponta da disputa, Hanii, Jucenir Jr. e Daniel Sobram tiveram as maiores médias.
