Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 26/9 a 4/10

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

Segunda, 29 de setembro

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

Terça, 30 de setembro