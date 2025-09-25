Rayane ameaça sujar roupas de Saory com fezes em A Fazenda 17: 'Botar cocô'

Rayane Figliuzzi, 27, bateu boca com Saory Cardoso, 29, na manhã de hoje em A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

A confusão começou quando a ex de Marcello Novaes, 63, acusou a namorada de Belo, 51, de ser negligente com seus deveres de cuidado dos animais. "Você não fez nada lá na vaca... Toma vergonha!", disparou a loira.

Rayane se enfurece e ameaçou sujar as roupas de Saory com fezes dos bichos. "Não fiz nada, né, otária? Amanhã eu vou botar cocô aí na sua roupa pra tu ver que eu não faço nada. Quer problema? Você vai ter problema!", bradou a primeira. "Vai? Isso, mostra o seu nível! Só que tudo o que vai, volta!", rebateu a outra.