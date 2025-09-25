Treta com Urach, harmonização no bumbum: quem é a namorada de Dudu Camargo?

Olha, você quer que eu perca a paciência, né? Isso daqui é o juiz quem decide, então não posso falar. Você precisa estudar um pouco mais para entrevistar as pessoas. Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência. A sua sorte é que eu não estou perto de você. Falta você ter um pouco de noção. Você está muito mal comida.

Andresa Urach

O que Suyane Pessoa disse de Dudu Camargo?

Em entrevista ao colunista André Moura, a apresentadora do Programa da Tarde abriu o jogo sobre a relação com o jornalista. "O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande".

Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo. Suyane Pessoa

Ela ainda surpreendeu ao confidenciar que existem planos de ter um filho com Dudu após o reality. "Recentemente, eu demonstrei pra ele a minha vontade de ter outro filho e ele disse que tinha muita vontade de ser pai. Nós até planejamos ter um filho juntos e até chegamos a ir ao médico."