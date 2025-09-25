Oito filhos com quatro mulheres: quem é quem na família de Chico Anysio?

O Globoplay lança hoje a série documental "Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem". Dirigida por Bruno Mazzeo, filho do humorista, a produção de cinco episódios revisita a trajetória do criador de ícones como Professor Raimundo e Bento Carneiro. Chico Anysio faleceu em 2012, aos 80 anos, devido a complicações de um problema pulmonar crônico.

Além de Mazzeo, o título conta com depoimentos de familiares - incluindo seus outros filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Rodrigo Anysio, Victoria de Paula e André Lucas. Amigos e parceiros de trabalho também aparecem.

Com tanta gente na família Anysio, é normal se confundir. Mas, não se preocupe: Splash te explica quem é quem.