Carol Lekker, Fabiano e Gabily pedem votos para ficar em A Fazenda 17

Disputando a preferência do público na primeira roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol Lekker, Fabiano e Gabily pediram votos para ficar no reality show rural.

Confira as defesas dos roceiros

Carol Lekker: "Boa noite, família brasileira! Eu quero muito ficar nesse jogo, porque é meu sonho desde que eu fiz A Grande Conquista 1. Recebi muito carinho do público, do Twitter, da galera que me segue e que me ama. Acredito que me entreguei muito e fui eu desde o primeiro momento, mesmo sabendo que era a impostora. Tive esse cargo e aguentei muita coisa nessa casa. Teve vezes que eu quis sentar e chorar, mas não fiz isso."

Fabiano. "Todo mundo viu se eu fui ou não fui leal com todos. E meu jogo é sempre falar a verdade, nunca mentir e sempre ser transparente. Quero continuar na casa e espero o voto de vocês."