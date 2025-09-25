Tio rico, Paixão dá notícia maravilhosa para Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Solidário, Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Algumas cenas depois, ele consegue libertar o afilhado, mas passa mal e é socorrido pelo vilão. Nesse momento, Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições.

Já prevendo sua morte, Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro e isso enche os olhos do oportunista. Sem nem pensar duas vezes, o ex-comparsa de Sandra (Flávia Alessandra) compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão.

Mas o jogo pode virar para o crápula, uma vez que Dita (Jessica Ellen) o ouve falando mal de seu padrinho para Mirtes. A cantora fica incrédula com as afirmações de Ernesto e conta tudo para Estela (Larissa Manoela), que confronta do abusador.

Além disso, Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Isso acontece ao mesmo tempo em que Estela é sequestrada por Ernesto.