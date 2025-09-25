SplashUOL
Tio rico, Paixão dá notícia maravilhosa para Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão)
Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

A partir de hoje (25), Paixão, personagem de Henrique Pagnoncelli, ganha destaque em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Ele é padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) e mudará os rumos da trama do vilão.

O que vai acontecer

A pedido de Ernesto, Mirtes procura Lúcio (Tony Tornado) e conta que o pilantra está preso, precisando da ajuda de Paixão. Em seguida, o ricaço visita Ernesto na delegacia e mostram ao público que se conhecem há tempos.

Solidário, Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Algumas cenas depois, ele consegue libertar o afilhado, mas passa mal e é socorrido pelo vilão. Nesse momento, Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições.

Já prevendo sua morte, Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro e isso enche os olhos do oportunista. Sem nem pensar duas vezes, o ex-comparsa de Sandra (Flávia Alessandra) compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão.

Mas o jogo pode virar para o crápula, uma vez que Dita (Jessica Ellen) o ouve falando mal de seu padrinho para Mirtes. A cantora fica incrédula com as afirmações de Ernesto e conta tudo para Estela (Larissa Manoela), que confronta do abusador.

Além disso, Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Isso acontece ao mesmo tempo em que Estela é sequestrada por Ernesto.

