Núbia Oliiver diz que sensualidade vai além da estética: 'É uma evolução'

Núbia Oliver, 51, ícone da sensualidade nos anos 1990 - 2000, mostra que sensualidade é independente de qualquer idade.

O que aconteceu

Para a recordista do Guiness Book, que estampou o maior número de capas de revistas masculinas do país, a sensualidade vai além da estética. "É uma evolução. Muitas mulheres estão dando show e deixando as mais jovens para trás. Quero manter minha sensualidade para o resto da vida, usando não só minhas plataformas, mas também minha maturidade no dia a dia", afirma.