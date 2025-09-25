Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar após briga com Lisa Presley

Nicolas Cage, 61, protagonizou um episódio inusitado durante seu relacionamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley.

O que aconteceu

Segundo o livro de Priscilla Presley, mãe de Lisa, o ator jogou no mar uma aliança de diamante avaliada em US$ 65 mil (R$ 340 mil). Ele havia comprado o anel para a atriz, mas acabou tomando a atitude durante uma discussão acalorada em um iate.

O romance entre Cage e Lisa Marie começou em 2001, e o casal ficou noivo em 10 de agosto de 2002. O casamento, no entanto, durou apenas 107 dias, com o divórcio sendo oficializado em 24 de maio de 2004. Lisa Marie faleceu em 12 de janeiro de 2023, vítima de complicações cardíacas.