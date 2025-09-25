SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar após briga com Lisa Presley

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Nicolas Cage jogou aliança ao mar durante discussão em iate
Nicolas Cage jogou aliança ao mar durante discussão em iate Imagem: Getty Images

Nicolas Cage, 61, protagonizou um episódio inusitado durante seu relacionamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley.

O que aconteceu

Segundo o livro de Priscilla Presley, mãe de Lisa, o ator jogou no mar uma aliança de diamante avaliada em US$ 65 mil (R$ 340 mil). Ele havia comprado o anel para a atriz, mas acabou tomando a atitude durante uma discussão acalorada em um iate.

O romance entre Cage e Lisa Marie começou em 2001, e o casal ficou noivo em 10 de agosto de 2002. O casamento, no entanto, durou apenas 107 dias, com o divórcio sendo oficializado em 24 de maio de 2004. Lisa Marie faleceu em 12 de janeiro de 2023, vítima de complicações cardíacas.

No livro, Priscilla Presley detalha o episódio com a aliança de seis quilates. "Uma tarde, eles saíram para velejar na costa da Ilha Catalina, na Califórnia, no iate Weston, de Nick. Algo desencadeou mais uma de suas brigas épicas e Lisa tirou seu anel de noivado e o atirou em Nick. Furioso, Nick jogou o anel no mar".

A publicação diz que Cage chegou a contratar mergulhadores na tentativa de recuperar a joia. "Até onde eu sei, o anel ainda está lá", escreveu a ex-sogra em sua autobiografia.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.