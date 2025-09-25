Maquiador de Marquezine tem casa em SP destruída após chuva: 'Perda total'

Henrique Martins, maquiador de Bruna Marquezine, 30, e da Vogue, mostrou o estrago que o temporal dessa semana em São Paulo fez em seu apartamento, no bairro de Higienópolis.

O que aconteceu

A ventania fez com que os vidros se quebrassem. Em vídeo gravado pelo irmão do maquiador, é possível ouvir o barulho do momento.

A chuva invadiu o apartamento, que ficou cheio de cacos de vidros e itens quebrados. As janelas se soltaram dos batentes.