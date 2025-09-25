Li Martins após morte do marido, JP Mantovani: 'Ser forte é a única opção'

Li Martins, 41, voltou a se manifestar nas redes sociais após a morte do marido, JP Mantovani, vítima de um acidente de moto em São Paulo.

O que aconteceu

Ex-Rouge compartilhou reflexão sobre seguir em frente, apesar da dor. "Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é a única opção", publicou a cantora, hoje, no Instagram.