Jude Law e Jason Bateman têm confronto em nova minissérie

'Black Rabbit' é uma minissérie destinada a um público maduro, algo não tão fácil de se ver nas produções recentes.

'Black Rabbit', 2025

Criação Zach Baylin

Elenco Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer)

Crianças desaparecidas em um sucesso do terror

Nesta temporada infestada de filmes de terror, 'A Hora do Mal' é um sucesso inesperado. O filme é prova de que um mistério bem arquitetado é a chave desse gênero. Em um mesmo minuto, durante a madrugada, vários alunos da professora Justine Gandy despertam, saem de suas casas e desaparecem. O filme é contado por vários ângulos, pelas visões de pais, professores e autoridades. E a professora está no centro da investigação. 'A Hora do Mal', 2025 | Direção - Zach Cregger | Elenco - Julia Garner, Josh Brolin | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

Leandro Hassum se veste de mulher para fazer rir

Não é bom desprezar a força de Leandro Hassum. Ele é o recordista de bilheteria nos cinemas brasileiros neste século e vai bem no streaming. Às vezes, no entanto, o ator precisa levar um filme nas costas. Assim parece ser essa comédia em que ele é obrigado a fingir ser uma advogada e ganhar causas no tribunal. Não é exatamente 'Tootsie', no qual Dustin Hoffman arrasa na troca de gêneros. Mas deve ser mais um hit de Hassum. 'Uma Advogada Brilhante', 2025 | Direção - Ale McHaddo | Elenco - Leandro Hassum, Renata Bras, Bruno Garcia | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix