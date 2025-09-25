Jimmy Kimmel Live alcança audiência histórica após suspensão

O Jimmy Kimmel Live marcou seu retorno à televisão com recorde em audiência na terça-feira (23).

O que aconteceu

A atração registrou 6,3 milhões de espectadores em sua primeira exibição após um período suspenso. O número supera todas as edições convencionais desde a estreia do talk-show americano, exibido pela ABC (American Broadcasting Company). O episódio se destacou, ficando atrás apenas de dois especiais: um exibido após o Super Bowl de 2006 e outro após o Oscar de 2014.

Apesar do recorde, o alcance poderia ter sido ainda maior. É que o programa não foi exibido em cerca de 23% dos lares americanos devido à ausência de transmissão pelas redes Nexstar e Sinclair, que continuam não exibindo o talk show apresentado por Jimmy Kimmel.