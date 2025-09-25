'Futuro Futuro': Festival de Brasília premia ficção gaúcha provocativa

A opinião é do crítico Vitor Búrigo, que acredita que a lista está "acirrada". "Essa briga vai ser grande", diz. "Não vai ser fácil para 'O Agente Secreto', sabemos disso. Estamos muito bem representados, é óbvio, temos muitas chances em premiações, mas os países estão apresentando seus filmes representantes que também têm se destacado"

Para Flavia Guerra, o "grande rival" do Brasil é a comédia norueguesa "Sentimental Value" (Joachim Trier). "Esse filme está bombando, acho que virá forte", avalia. "E Renate Reinsve [a protagonista do filme] está sendo apontada como possível candidata a Melhor Atriz - é a Fernanda Torres deste ano".

Outro destaque é "Sirât" (Oliver Laxe), o indicado da Espanha que acompanha um pai e filho em busca da filha e irmã desaparecidas nos desertos do sul do Marrocos. "Esse eu achei ousado", disse Flavia. "É um filme pesado (...) Definitivamente não é um típico 'filme de Oscar'".

Ainda assim, a jornalista acredita que "O Agente Secreto" tem boas chances em outras categorias da premiação, como Melhor Ator, pelo protagonista Wagner Moura. "Nunca, na história do Oscar, um país ganhou um prêmio de Melhor Filme Internacional nos dois anos seguidos. Mas os recordes estão aí para serem quebrados".

Renata Almeida Magalhães, a presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, também acredita que o Brasil enfrentará "filmes grandes" no Oscar —mas diz que o país tem chances de concorrer e ser premiado. "Mas não podemos esquecer que o Oscar é um prêmio da indústria Americana para a indústria americana. Nós somos convidados, temos um prêmio", diz. "Evidente que todo mundo quer ganhar o Oscar, mas se não ganhar, o filme continua sendo incrível. Prêmios são acasos"

A lista oficial de filmes selecionados para competir no Oscar costuma ser divulgada apenas em janeiro. A premiação acontecerá em março de 2026.