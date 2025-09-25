Corpo retirado do hotel: veja fotos da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Gravação de cenas da Morte de Odete Roitman no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro Imagem: Thiago Martins/Agnews

Cenas estão previstas para o dia 6 de outubro, duas semanas antes do final da novela. A revelação do culpado pelo crime, no entanto, deve ir ao ar somente no último capítulo da trama, com gravações feitas nos Estúdios Globo. Segundo o Portal Leo Dias, houve consenso entre a equipe da emissora e a administração do Copacabana Palace para que não houvesse frisson exacerbado no estabelecimento.

Quem puxa o gatilho para matar Odete? Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) estão entre as suspeitas. Elas se unem e começam a usar o segredo sobre Leonardo Roitman (Guilherme Magon) para chantagear Odete, podendo ir às últimas consequências.

Corpo de Odete Roitman sendo levado pelos bombeiros Imagem: Thiago Martins/AgNews

Além disso, há César, herdeiro de 50% da TCA, companhia da magnata. Apesar de não demonstrar qualquer insatisfação na relação com a empresária, pode sentir a ambição falando mais alto nos próximos capítulos.

A lista de possíveis culpados não para por aí. Marco Aurélio (Alexandre Nero) também entra no radar, afinal, se mantém revoltado com as atitudes de Odete e, assim como ela, blefa um acordo de paz. A desconfiança sobre ele aumenta, pois ele tem uma arma guardada.