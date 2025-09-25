Fora da Beija-Flor, Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio

Brunna Gonçalves, 33, foi anunciada como a mais nova musa da escola de samba Grande Rio no próximo Carnaval.
O que aconteceu
O comunicado foi feito através de um vídeo em que o presidente da agremiação, Milton Perácio, fala com Ludmilla, esposa de Brunna, sobre o assunto. "Chegou a hora de você e sua família estarem com a gente… Você é daqui! E Caxias é a casa de vocês!", lembrou ele, em conversa telefônica com a cantora. "Avisa pra todo mundo que a mamãe da Zuri está chegando para conhecer nossa comunidade e brilhar muito nesse Carnaval!", responde Ludmilla. "É isso mesmo, minha filha, você é de Caxias! E ela também será muito bem-vinda aqui na Grande Rio", completa Perácio.
Famosos e anônimos comentaram o anúncio, desejando sorte a Brunna na nova empreitada. "Arrasa!", foi o voto de Carla Perez, 47. "Parabéns, Bru. Você merece", declarou um seguidor da nova musa. "Agora sim vai ser valorizada. Brilha, Brunninha!", escreveu outro.
A chegada de Gonçalves à Grande Rio se deu apenas um dia após ela comunicar sua saída da Beija-Flor de Nilópolis. Na folia do ano passado, ela chegou a desfilar em plena reta final da gravidez da filha, Zuri, 4 meses.
