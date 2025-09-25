Filipa come pão que o diabo amassou após maldade de Jaques em 'Dona de Mim'

Davi (Rafael Vitti) lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia (Andrezza Abreu) sobre sua paternidade. O vilão tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende.

Jaques afirma a Rosa (Suely Franco) e Samuel (Juan Paiva) que Olívia foi o amor de sua vida. No passado, ele e a cunhada tiveram um caso enquanto ela era casada com Abel (Tony Ramos).

Ainda nesta sexta, Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Marlon e Kami ficam noivos.