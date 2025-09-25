Filipa come pão que o diabo amassou após maldade de Jaques em 'Dona de Mim'

Amanhã (26), Filipa (Claudia Abreu) sofrerá bastante após ter sua medicação alterada por Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Isabela se desespera após Filipa ter uma crise após Jaques trocar seus remédios. Isso acontece durante o chá revelação de Ayla (Bel Lima), que descobre durante o evento, após uma confusão de Filipa, que Jaques (Marcello Novaes) é seu pai biológico.
Davi (Rafael Vitti) lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia (Andrezza Abreu) sobre sua paternidade. O vilão tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende.
Jaques afirma a Rosa (Suely Franco) e Samuel (Juan Paiva) que Olívia foi o amor de sua vida. No passado, ele e a cunhada tiveram um caso enquanto ela era casada com Abel (Tony Ramos).
Ainda nesta sexta, Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Marlon e Kami ficam noivos.
