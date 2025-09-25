SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela. Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho. Sabiá diz a Lúcio que Ernesto está preso. Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão.

