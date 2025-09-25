Ed Gama brinca que truque para conciliar carreiras é fazer 'nada bem'

Ed Gama, 35, dá voz a um lêmure na animação "Zoopocalipse", que chegou hoje aos cinemas.

Uma aventura animal

Na trama, um meteoro atinge a Terra e transforma os animais em zumbis coloridos. Centrada no zoológico de Colepepper, a história mostra como o lugar tranquilo se transforma em um caos. A loba Gracie, na voz de Viih Tube, 25, se junta a Xavier, um lêmure cinéfilo, e a outros amigos bichos para salvar o seu lar.

Improviso fez parte da dublagem na hora de adaptar o texto para o português. "Às vezes, a piada só faz sentido para os Estados Unidos", disse Ed Gama a Bernardo Lopes Pedro. O humorista afirma que, quando teve abertura, adaptou as falas para se encaixarem melhor ao contexto brasileiro.