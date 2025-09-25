Chico Barney: Dudu Camargo é o famoso 'pilha errada' e aposta no caos

Chico opinou que Dudu não busca alianças fixas, mas sim provocar reações e criar histórias para o público. Para Bárbara, o peão é 'pilha errada' e aposta no caos para garantir destaque no programa.

O Dudu Camargo, ele é o famoso pilha errada. Se você dá uma ideia nele, ele vai te ferrar de alguma maneira. E ele lá dentro, ele tá sem aliado. São os colegas de trabalho dele, ele quer que todo mundo se exploda.

Bárbara Saryne

0:00 / 0:00 Siga o Splash no

Eu tô achando a novela chata, eu acho que ela perdeu o fôlego, né? Ficou cansativa, parece que só tá cumprindo tabela. E eu era contra a morte da Odete Roitman, tinha falado sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje eu acho que só a morte da Odete pra salvar a novela, pra gente voltar a ficar ali vidrado e falar, eu quero saber, eu não posso perder o próximo capítulo. Porque os capítulos que passaram a gente até não comentou por causa de Fazenda, outros assuntos aqui, eu senti que que não me comoveram, não me emocionaram.

Bárbara Saryne

LIVES