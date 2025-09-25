SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

Duas 'talaricas' atrapalham a vida de 2 casais em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!'
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Dois casais apaixonados vão se decepcionar no capítulo de amanhã, sexta-feira (26), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho (Sérgio Guizé) diz a Zulma (Heloísa Perrisè) que seu coração pertence a Dita (Jennifer Nascimento). No entanto, a ardilosa beija Candinho, e Dita acaba flagrando os dois. Nesse mesmo dia, Estela (Larissa Manoela) garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola.

Tamires (Monique Alfradique) beija Celso (Rainer Cadete), que decide lutar por seu amor por Estela. Em seguida, o trambiqueiro procura a amada, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado.

Ainda na sexta-feira, Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra.

