SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim'
Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (25) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.