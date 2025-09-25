Como será a morte horrível de Mário Sérgio em 'Vale Tudo'? Veja fotos

Minutos após ingerir o medicamento, Mário Sérgio começa a passar mal. Ele tenta disfarçar os sintomas, mas seu estado se agrava rapidamente até que desaba na antessala da TCA, diante de Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), que entram em pânico diante da cena.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) passa mal e é socorrido por Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco). Imagem: Estevam Avellar/Globo

Mário Sérgio sofre um ataque cardíaco e é atendido por paramédicos, que são chamados às pressas. A movimentação atrai Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio, que se encaram em silêncio ao verem o funcionário desacordado.

O personagem deve morrer envenenado, mas antes, descobrirá segredo de Odete. No encontro que terá com Ana Clara (Samantha Jones) amanhã (26), ele verá que o cartão de crédito da moça está no nome da empresária. Ele rapidamente liga os pontos, mas não terá tempo para colocar Odete contra a parede.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) sofre infarto em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo