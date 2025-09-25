Como estão esses três atores mirins de 'Terra Nostra' 26 anos depois?

Em 2024, no Caldeirão com Mion, ele relembrou os bastidores da novela de 1999. "Nesse dia eu tinha saído pra brincar pelos Estúdios Globo e sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda minha roupa, eu estava todo picado, ela me levou pro camarim, eu estava aos prantos. Eu lembro dessa sensação, um bando de gente preocupado", contou.

Hoje, Nicolas tem 28 anos e é um dos principais galãs da Globo. Seu primeiro papel fixo foi em "Malhação", de 2015, já como protagonista. Depois disso, fez mais seis novelas, sendo a última "Mania de Você".

Tânia Bondezan e Nicolas Prattes em 'Terra Nostra'; ao lado, o ator em foto recente Imagem: Reprodução/Globo e Manoella Mello/Globo

André Luiz Miranda - Tiziu

Na trama de época, André Luiz Miranda viveu Tiziu, amigo de Matteo. Após o sucesso em "Terra Nostra", participou de "Floribella", na Band, "A Casa das Sete Mulheres", "Cama de Gato", "Avenida Brasil" e esteve em "Malhação".

Ele tem hoje 38 anos e continua firme na carreira. Recentemente, esteve no ar em "Paulo, o Apóstolo", na Record, mas em 2024 fez a série "Arcanjo Renegado", para a Globoplay, e poderá ser visto na novela "Dona Beja", da Max, que já foi gravada, mas estreia só em 2026.