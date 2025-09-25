Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

Cardi B, 32, compartilhou uma situação inesperada envolvendo um de seus acessórios luxuosos.

O que aconteceu

A rapper revelou que perdeu o piercing de diamantes que tinha no bumbum. A famosa comentou o ocorrido em entrevista ao podcast Call Her Daddy. Segundo ela, o acessório ficava na região do cóccix, conhecido popularmente como "cofrinho".

Segundo Cardi B, a joia tinha um valor elevado. "Custou tipo uns US$ 13 mil dólares (mais de R$ 69 mil na cotação do dia) porque eram diamantes de verdade", contou. "Depois de ir ao banheiro, olhei em volta, nas calças, calcinhas e pensei: 'É, foi por água abaixo'", disse em tom humorado.