Burrice? Odete comete erro bizarro antes de matar Mário Sérgio em Vale Tudo

Por uma falha substancial, o cartão de crédito usado por Ana Clara tem o nome de Odete. A jovem tenta se explicar, dizendo que a empresária ajuda sua família. No entanto, Mário Sérgio fica com uma pulga atrás da orelha.

Odete descobre que o rapaz foi ao encontro de Ana Clara e o pressiona. Após isso, contudo, o funcionário tem um fim trágico, diferente da primeira versão da novela.

Mário Sérgio morrerá após ingerir um remédio sabotado por Odete, que queria matar Marco Aurélio (Alexandre Nero). Em cenas previstas para ir ao ar entre sábado (27) e segunda (29), o jornalista sofrerá um ataque fulminante dentro da TCA.

Como será a morte de Mário Sérgio

Mário Sérgio (Thomás Aquino) passa mal e desaba na frente de Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), que entram em pânico diante da cena. Marco Aurélio (Alexandre Nero) se assusta diante do funcionário desacordado. Imagem: Estevam Avellar/Globo

O funcionário da TCA jogará futebol e reclamará de dores no corpo. Marco Aurélio, sem imaginar o perigo, oferecerá seu próprio medicamento e o descreverá como "uma maravilha dos deuses". O executivo não sabe que a ex-sogra trocou o remédio por uma substância letal.