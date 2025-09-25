Talaricagem? Entenda a treta envolvendo Bruna, ex de Rodrygo Goes

Após um tempo, segundo Camilly, Bruna teria dito que o rapaz estaria ajudando-a a encontrar um apartamento novo em Madri. Porém, Camilly diz ter descoberto que os dois estavam juntos e que Bruna teria se mudado para a casa dele.

A morena ainda diz que se recusou a conversar com Bruna, por "já saber" o que estava acontecendo. "A amizade foi encerrada através de um texto em que expus tudo que sentia e tudo que havia acontecido. Foi a partir desse texto que surgiu uma discussão entre nós, e ela acabou me dizendo que 'nós teríamos nos apaixonado pela mesma pessoa' — algo que nunca havia sido dito diretamente para mim até então", escreveu.

Bruna se pronunciou, e disse que sabia que a amiga era interessada no rapaz. Ela contou que aconselhou Camilly a superar o affair, pois o interesse não parecia recíproco. Bruna também disse que no fim de semana em que o conheceu, ficou com um amigo dele, ressaltando que não existiam segundas intenções até então.

Bruna confirmou que se aproximou do homem após um tempo, e disse que Camilly "surtou" quando ficou sabendo. "Quando eu cheguei, ela simplesmente surtou, supôs que eu estava ficando na casa dele, que eu estava namorando ele [...] sendo que nenhuma dessas informações era verdade".

Me mandou um texto gigantesco, me humilhando de todas as maneiras. Aí agora entra a história da mãe dela falando que não quer me ver na rua, porque vai me bater. Bruna Rotta

Por fim, a ex de Goes disse que Camilly "não deu oportunidade" de uma conversa. "Eu nunca tinha nem ficado com ele. Eu queria conversar com ela e falar que eu estava conversando com ele e que eu realmente estava ficando a fim dele, pra saber se ela ainda sentia alguma coisa".