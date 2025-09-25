Bruna Biancardi puxa mutirão para ex-affair de Neymar em A Fazenda 17

Bruna Biancardi, 31, entrou em mutirão a favor da permanência de Gabily, 29, na primeira roça de A Fazenda 17 (Record). O que chama atenção é que o movimento da influenciadora digital é a favor de um ex-affair do marido, o atacante Neymar.

O que aconteceu

Pedidos de voto de Biancardi: nos stories do Instagram, Bruna compartilhou um post do mutirão pedindo votos para Gabily ficar na disputa de R$ 2 milhões. "Vote para a Gabily ficar", escreveu a influenciadora digital.

Gabily e Neymar tiveram um breve affair em 2018. Em entrevista ao podcast Vaca Cast, a cantora afirmou que houve mais de uma ficada com Neymar, mas depois o romance se tornou uma grande amizade.