Boca Rosa admite affair com Vitória Strada: 'É maravilhosa, uma fofa'

Bianca Andrade, 30, a Boca Rosa, abriu o coração em um podcast e revelou ter se envolvido com uma atriz global.

O que aconteceu

A influenciadora surpreendeu ao confirmar um affair no passado com Vitoria Strada. O boato, que já circulava nas redes sociais, agora ganha um novo capítulo. "Hoje a gente é amiga. Vitoria é maravilhosa, uma fofa", contou em entrevista ao podcast "Match O Papo", do Tinder. Boca Rosa não deu detalhes sobre o envolvimento, mas disse que ocorreu antes do confinamento de estrada no BBB.

A ex de Fred Bruno também confessou já ter usado aplicativos de relacionamento. "Já peguei gente que não vale nada, já tive de tudo", contou.