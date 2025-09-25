Atriz do 'Teste de Fidelidade' treina sem calcinha e mira alto na TV

Atriz chamou a atenção após revelar que fez jejum de 80 horas para perder cinco quilos. A influenciadora ressaltou, no entanto, a importância de procurar ajuda profissional.

Jejuar por muitas horas não é para qualquer um. É importante que um médico ou nutricionista libere. Eu já fazia jejum e tinha hábitos alimentares saudáveis. Pode até provocar desmaios e hipoglicemia. Thalita Souza, em 16 de setembro

Thalita Souza é uma das atrizes do Teste de Fidelidade, da RedeTV! Imagem: Divulgação

Modelo, que também é conhecida como "musa do Fluminense", sonha em atuar em novelas. "Sou melhor que Jade Picon", argumentou a moça, em 2023

Em 2024, ela levou bronca da gerência de uma academia por treinar sem calcinha.