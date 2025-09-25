Anitta diz não ter carro por questão de praticidade: 'Tenho avião'

Anitta, 32, falou abertamente sobre suas decisões financeiras e revelou que, apesar de possuir um avião, só agora considera a compra de um carro desde que retornou ao Brasil.

O que aconteceu

Em um evento realizado em São Paulo na tarde de hoje, a artista explicou que, durante o período em que morou em Miami, nos EUA, ter um automóvel próprio não fazia sentido na sua rotina. "Não é por falta de condições, mas por praticidade. Afinal, o que eu tenho? Um avião", disse, arrancando risos da plateia. As informações são da Quem.

A cantora detalhou que, com uma carreira internacional e uma agenda lotada, passava pouco tempo em casa para justificar a manutenção de um veículo. "Sempre alugava um carro comum quando precisava, por dois ou três dias. Aqui no Brasil também quase não saio de casa", comentou.