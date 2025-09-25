A Fazenda 17: votação acirrada na enquete mostra quem sai na 1ª roça

A primeira roça de A Fazenda 17 promete uma disputa acirrada na noite de hoje. Um nome se despede e será o primeiro eliminado do reality show da TV Record.

O que diz a votação

Fabiano Moraes seria o eliminado, segundo a enquete UOL. O publicitário e pai da influenciadora Viih Tube somou apenas 29,56% dos votos na parcial feita às 11h (de Brasília).

Outras duas participantes da roça têm números próximos. Carol Lekker soma 35,8%, enquanto Gabily vem na sequência com 34,63%.