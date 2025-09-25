A Fazenda 17: parcial da Enquete UOL mostra disputa voto a voto na 1ª roça

A primeira roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira e deve agitar a noite. Um dos participantes se despede do reality da Record e se tornará o primeiro eliminado da temporada.

Parcial da Enquete UOL - A Fazenda 17

Segundo a votação do UOL, Carol Lekker aparece na posição mais frágil até o momento. A modelo e Miss Bumbum 2022 tinha 29,46% da preferência do público na parcial das 18h30 (horário de Brasília).

A disputa, porém, segue equilibrada. Os três competidores aparecem muito próximos nas porcentagens da votação: Fabiano Moraes soma 35,43% e Gabily vem logo atrás com 35,11%.