Cenas violentas e indignação: entenda a treta que adiou 'A Especialista'

O lançamento de "A Especialista" da Apple TV+ foi adiado e a protagonista, Jessica Chastain, usou as redes sociais para mostrar sua indignação. A decisão foi tomada três dias antes do suspense chegar à plataforma, em 26 de setembro. Nenhuma nova data foi definida.

"Após uma consideração cuidadosa, tomamos a decisão de adiar 'A Especialista'", disse um porta-voz da Apple TV+ em declaração ao Deadline. "Agradecemos a compreensão e esperamos lançar a série em uma data futura."

A plataforma não elaborou sobre as razões para a mudança de última hora, mas segundo a publicação americana, há suspeita que o tema de "A Especialista" seja o motivo. A trama, que gira em torno da prevenção de ataques extremistas, teve algumas de suas imagens consideradas potencialmente perturbadoras, principalmente após o assassinato de Charlie Kirk, em 10 de setembro.