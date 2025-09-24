Wagner Moura prega cautela com possível indicação ao Oscar: 'Está cedo'

Wagner Moura, 49, conclui as viagens de divulgação do filme "O Agente Secreto" pela Europa. Agora, o ator voltou para Salvador, na Bahia, para a peça "Um Julgamento — Depois do Inimigo do Povo", e mantém cautela com a possibilidade de indicação ao Oscar pelo papel no longa de Kleber Mendonça Filho.

O que aconteceu

Moura foi questionado se o seu trabalho tem possibilidade de indicação ao Oscar após premiação no Festival de Canner. O artista afirmou que tem o desejo de ganhar o reconhecimento, mas pediu cautela para evitar frustrações.